◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２７日・甲子園）阪神・ハートウィグが２球で緊急降板した。２点ビハインドの９回に２番手でマウンドへ。先頭の森に２球目を投じた後、ベンチ裏に下がった。今季途中加入で、この日が１６試合目の登板。何らかのアクシデントが起きたもようだ。