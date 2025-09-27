■全国の28日（日）の天気東日本や北日本は、日中は広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、天気は西から下り坂です。九州は雨や雷雨で、激しく降る所があるでしょう。四国も朝から雨が降り、中国、近畿、東海も、夕方から夜にかけて、雨の降り出す所が多そうです。お帰りが遅くなる方は、雨具を持ってお出かけください。関東でも夜は雨のパラつく所があるでしょう。沖縄は晴れる見込みです。朝の気温は、西日本では