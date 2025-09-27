ロッテの小島和哉投手が28日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。日本ハムは伊藤大海投手が先発する。小島は今季22試合に登板して8勝9敗、防御率3・75。前回21日の日本ハムとの対戦では5回2/3を投げ、7安打7失点で黒星を喫している。左腕は「先週やられているので、やり返せるように頑張ります」と短い言葉に決意を込めた。