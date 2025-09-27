米アイオワ州最大の学校区の教育長が、不法滞在の疑いでＩＣＥ職員に逮捕された/Lily Smith/The Register/USA Today Network/Imagn Images（ＣＮＮ）米移民税関捜査局（ＩＣＥ）の職員が２６日午前、アイオワ州最大の学校区であるデモイン公立学校区の教育長を逮捕した。国土安全保障省が明らかにした。同教育長は不法滞在を疑われており、既に武器所持に関連して起訴もされていたという。国土安全保障省とアイオワ州公安局の声明