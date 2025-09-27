中日５―３阪神（セ・リーグ＝２７日）――前日に続いて２番で起用された中日の細川が、３ランで応えた。１点を先制した直後の六回の好機、大竹の速球を捉えたライナー性の当たりが、勢いよく左翼席に飛び込んだ。それまで２三振に抑えられていた技巧派左腕からの一発で、３年連続２０本塁打に王手をかけ「ふがいない打席が続いていたので、何とか打てて良かった」と語った。