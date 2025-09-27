全国各地の地ビールを集めたイベントが27日から金沢市で始まりました。金沢市のしいのき迎賓館で始まった「クラフトビア金沢」。県内をはじめ全国から15の醸造所が参加していて多彩なクラフトビールが楽しめます。また、会場では県内の人気店18店舗がビールに合う料理を提供しています。この「クラフトビア金沢」は、きょうとあすの2日間の開催となっています。