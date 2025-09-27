熊本県は先月の記録的大雨の被害を受けて、社会インフラの復旧工事費など総額500億円の補正予算を9月議会に追加提案しました。 このうちイ草農家が専用機械を修繕する場合は支援を9割にかさ上げします。記録的大雨による県内の農業被害は680億円に上ります。