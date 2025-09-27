金沢医科大学病院が、北陸三県で初めてとなる「リウマチセンター」を開設したことを記念した公開講座が、金沢市で行われました。ことし8月に開設されたリウマチセンターは、関節リウマチをはじめとした膠原病や自己免疫疾患の診断と治療などを行う施設で、きょうの公開講座では、リウマチ医療の現状などについて講演が行われました。リウマチセンターの正木康史センター長は、「住み慣れた場所で最先端の