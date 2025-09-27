コメづくりを学ぶイベントが白山市で行われ、参加者らが稲刈りを体験しました。このイベントは絹川商事と稲ほ舎などが田植えから収穫までのコメづくりを学んでもらおうと毎年開いているものです。27日は地域の親子やプロフットサルチームの選手などおよそ120人が参加し、黄金色に実った稲を刈り取り収穫の秋を楽しんでいました。きょう収穫したコメは11月に、おにぎりにして味わうということです。