9月27日、阪神競馬場で行われた10R・道頓堀ステークス（3歳上3勝クラス・芝1200m）は、西村淳也騎乗の2番人気、シュタールヴィント（牡5・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着にルーフ（牝5・栗東・清水久詞）、3着にモンシュマン（牡4・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:08.3（良）。1番人気でJ.モレイラ騎乗、レッドエヴァンス（せん4・栗東・東田明士）は、9着敗退。