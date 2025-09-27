9月27日、阪神競馬場で行われた9R・ヤマボウシ賞（2歳1勝クラス・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の2番人気、ペルセア（牝2・美浦・武井亮）が勝利した。クビ差の2着にローズカリス（牝2・栗東・大橋勇樹）、3着にテーオーグレーザー（牡2・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは1:25.5（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、キーンセンス（牡2・栗東・松永幹夫）は、5着敗退。【新馬/阪神5R】コントレイル産駒 フリーガーがデビューV3