Mnetのボーイズグループサバイバル番組『BOYS II PLANET』で最終12位となり脱落したHUIBEのチョン・イジョンが、自筆の手紙を通じて感謝の気持ちを伝えた。【画像】『ボイプラ2』練習生、暴言＆見下し疑惑チョン・イジョンは9月26日、HUIBEのSNSに自筆の手紙を公開した。「終わったというのがまだ実感できない。放送の撮影中は知らない道を歩いているような気分で、怖くて孤独なときもあった。チョンペンの皆さんが力強く応援して