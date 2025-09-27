◇セ・リーグ阪神3-5中日（2025年9月27日甲子園）阪神は中日との接戦を落とした。3年連続の2桁勝利を目指した先発大竹は、序盤から快投を演じたが、6回に2本の本塁打を被弾。一挙、4点を失った。8回まで熱投を続けたが115球を投げ10安打5失点で4敗目を喫した。打線は1番・近本が3安打を放ち158安打とした。4点劣勢の7回2死一、二塁から大山が13号3ランを放ち、プロ通算150本塁打。2点を追った9回は2死二、三塁と好