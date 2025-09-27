２７日の中山１１ＲでＪＲＡ現役最年長の柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が波乱を演出した。１１番人気のピースワンデュック（牡４歳、美浦・大竹）に騎乗し、大外枠からハナを奪うとマイペースの逃げに持ち込み、直線でもしぶとく脚を使って押し切った。「いろいろなパターンを考えていたけど、逃げる形に。力のあるところを見せてくれました」と相棒をたたえた。柴田善は昨年１２月から左肩のけがで休養しており、今月