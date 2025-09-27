静岡市で開かれた集会に参加した袴田巌さんの姉ひで子さん（右）。左は小川秀世弁護団長＝27日午後1966年の静岡県一家4人殺害事件で犯人とされ、死刑が確定していた袴田巌さん（89）を再審無罪とした静岡地裁判決から1年が経過し、静岡市で27日集会が開かれた。姉ひで子さん（92）は「皆さんの応援のおかげで巌は助けられたと思っている」と感謝を述べた上で「巌だけが助かればいいわけではない」と再審法改正の実現を訴えた。