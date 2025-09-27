花王の人気ブランド「メリット」から、親子で一緒に使える新シリーズ「Osolo（オソロ）」が2025年10月4日に誕生です。“大人になっていく娘と母のための、おそろいシャンプー”をコンセプトにしたこのラインは、美髪に欠かせない「脂質」に着目。パサつきやすい大人髪も、細く繊細な子ども髪も、ふと触れたくなるやわらかさへ導きます。親子で香りや仕上がりを共有しながら、バスタイムをもっと心地よいひとときに。