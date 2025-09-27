■第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（27日、山口・維新みらいふスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果全日本実業団陸上の男子10000m競歩決勝が行われ、東京2025世界陸上、男子35?競歩で銅メダルを獲得した勝木隼人（34、自衛隊体育学校）が出場。勝木は9000m過ぎまでトップをキープしたが、ラスト1周でパリオリンピック™代表の濱西諒（25、サンベルクス）に抜かれ、惜し