「はだのふるさと大使」を務めるロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（55）が27日、地元の神奈川・秦野市で行われた「秦野たばこ祭り」のみこしパレードに出席した。8日に自身のSNSなどで脳腫瘍と診断されたことを公表後、初の公の場となった。グレーの法被を着た真矢が車いすで登場すると、会場を埋め尽くしたファンから「真矢！」の声援が飛んだ。式典では「回復祈願顧問真矢」と書かれたおみこしに、数人の手助けをかりて登る