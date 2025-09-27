9月21日、福岡県北九州市小倉北区の旦過市場そばにある菅原神社では、参加25匹中14匹が黒猫という「黒猫だらけの譲渡会マルシェ」（猫雑貨とギャラリーの店「ハイツくろねこ」主催）が開催され、多くの来場者で賑わった。そんななか、譲渡会場の隣、猫雑貨など16の物販ブースが並ぶ部屋に、ひときわ目を引く大きなハチワレの巨大看板猫を発見。これは一体なに？ 【写真】マルシェ会場に出現した180センチの“看板猫”アート