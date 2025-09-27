どんなスポーツが自分に向いているかを知ることができる測定会が大館市で開かれました。この測定会は、子どもたちに体を動かす楽しさを知ってもらおうとトヨタカローラ秋田と秋田トヨペットのTSAグループが開きました。参加者は、センサーを身に着け、「ジャンプ」や「バットスイング」など、6種目を行って運動能力を測定します。その結果から運動能力の特徴や、どんなスポーツが自分に向いているか