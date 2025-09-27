ロッテの小島和哉が28日の日本ハム戦に先発する。小島は球団を通じて「先週やられているので、やりかえせるように頑張ります」とコメント。小島は今季ここまで22試合・132回を投げ、8勝9敗、防御率3.75。前回登板の21日の日本ハム戦では5回2/3を投げ、7失点で敗戦投手になっている。