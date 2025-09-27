世界中で愛される『ドラえもん』の史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in東京」が、2026年3月27日（金）から、東京・有明に開業予定の“TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）”で開催される。【写真】日本で初登場！オリジナルドラえもんやひみつ道具の詳細■日本会場オリジナルのドラえもんが登場今回日本で初開催される「100％ドラえもん＆フレンズ in東京」は、世界で活躍しているクリエイターSKラム氏