ÆþÃÄ»þ¤«¤é11¥»¥ó¥Á¤ÎÀ®Ä¹¡ª¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É½êÂ°¤Î30ºÐ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬?¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×?¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥´¥Á¥«¥Ò¥Ã¥×¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ç¤¹¡£ÆþÃÄ»þ100cm¢ª¸½ºß111cm ¥´¥Á¥«¥Ò¥Ã¥×¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥×¤Î·×Â¬·ë²Ì¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¸åÆ£ÃÒ¹á¡£¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÆþÃÄ¤·¤¿2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï100¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥×¤¬¡¢¸½ºß¤Ï111¥»¥ó¥Á¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·×Â¬Ãæ¤Î