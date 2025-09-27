◆西武―ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの周東佑京がフリー打撃を再開した。ティー打撃などを行ったあと、体の状態を確認するように数球のみ打った。周東は背中に受けた死球の影響で20日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）を最後に欠場が続いている。小久保裕紀監督は「素振りは思っていたより振れている。肋骨（ろっこつ）なのでね。痛みさえ我慢できれば野球人生に関わるかではないので。個人も