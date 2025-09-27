戦後80年の今年、きょう27日に都内では戦争体験者が語り継ぐイベントが行われました。このイベントは戦争体験者の言葉を後世に伝えていこうというもので、86歳から100歳までの男女14人が登壇しました。ミンダナオ島で従軍した人「（ジャングルで）大木の根元に寄りかかり、ほほ笑んでいるような日本兵を見つけ、近寄ってみると、もう死亡しており、本当に地獄絵図のようでした」満州から引き揚げた人「安全な避難の先を教えてくれ