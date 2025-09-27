8月の記録的大雨で被災した人を支援しようと、熊本県玉名市の大学生が被災世帯を訪れています。九州看護福祉大のボランティアグループ「CDSTおれんじぴーす」では28日まで準半壊以上と認定された世帯約200世帯を訪問する予定です。 被災者に公的支援制度を知らせるほか、聞き取った困りごとは公的機関と共有されます。■九州看護福祉大4年・鬼木萌花さん「実際に『こういう制度があるのを 知らなかった』などと言っ