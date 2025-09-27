第2日、13番でティーショットを放つ工藤遥加。通算4アンダーで首位＝利府GCミヤギテレビ杯ダンロップ女子第2日（27日・宮城県利府GC＝6590ヤード、パー72）工藤遥加、神谷そら、後藤未有、穴井詩、三ケ島かな、吉本ここねの6人が通算4アンダーの140で首位に並んだ。19歳の徳永歩と尾関彩美悠、全美貞（韓国）の3人が1打差の7位で追う。通算3オーバー、42位までの50人が28日の決勝ラウンドに進んだ。昨年覇者の安田祐香は4オー