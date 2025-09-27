◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年9月27日ZOZOマリン）日本ハムは打線の“飛車角”を欠いて負けられない戦いに挑むことになった。試合前にリーグ3位の20本塁打を放っている万波中正外野手（25）が腰痛のため、1軍出場選手登録抹消される事態となった。さらにリーグトップの32本塁打を放っているレイエスもベンチスタートとなった。新庄監督は2試合連発中の水野を3番に抜てき。さらにこの日昇格した進藤を捕手で