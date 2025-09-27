【ロンドン＝蒔田一彦】北欧のデンマークとノルウェーの空港や空軍基地周辺で、不審な無人機の飛行が相次いで目撃されている。ロシアの無人機や戦闘機による北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国への領空侵犯が相次いだ直後で、各国は警戒を強めている。ロシアは関与を否定している。ロイター通信などによると、デンマーク各地の計六つの空港や軍事施設周辺で、２４〜２５日に無人機の飛行が確認された。このうち北部オールボー