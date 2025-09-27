格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）の公開計量で、ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３６＝ブラジル）に挑戦する堀江圭功（３０）が集中力を高めた。気合十分の表情で登壇した堀江は、５０グラムアンダーとなる７０・９５キロで計量をパス。仕上がった体を誇示して拍手を浴びると「今の自分が心身ともに過去一番、強いんで。それをサトシ選手にぶつけて勝ちます」と力強く宣