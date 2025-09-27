格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）の公開計量で、元谷友貴（３６）が体調不良で欠席する?アクシデント?が発生した。元谷は「ＲＩＺＩＮＷＯＲＬＤＧＰフライ級トーナメント」準決勝で神龍誠（２５）と対戦する予定だ。しかし、この日の会場にその姿はなく、順番が来ても神龍が一人で登場。当然、観客からざわめきが発生したが、元谷が本計量を５７キロジャストでクリアし、リカバリーに