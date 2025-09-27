第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）の試走会が２７日、陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で行われ、前回の本戦で１９位だった大東大などがコースをチェックした。予選会はハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を全選手が一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで争う。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。前々回の第１００回箱根