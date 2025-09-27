俳優・竹内涼真がオフショットを公開し、ファンを沸かせた。２７日にインスタグラムで「そろそろ始まるよ…」と書き始め、１０月にスタートするＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・午後１０時）のオフショットを披露。コートを羽織り、びしょ濡れになった姿が複数枚アップされた。この投稿にファンからは「激いけめん」「水も滴るいい男」「濡れてる涼真さんカッコよすぎますね！」「めちゃくちゃイケメ