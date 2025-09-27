６人組グループ「ＤＸＴＥＥＮ」が２７日、東京・港区の汐留シオサイト地下歩道特設ステージで、６枚目のシングル「両片想い」（２４日発売）のリリース記念イベントを行った。詰めかけたファンを前に同曲を熱唱。６人と共演経験のあるお笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上が、同曲のジャケット写真をイメージした特製「ラブリーケーキ」を持参してサプライズ祝福した。この日は野田クリスタルが不在とあって、６人が村上