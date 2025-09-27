◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）優勝へのマジックナンバーを１としているソフトバンクは、近藤健介外野手がスタメンから外れた。腰の張りを抱えながら出場を続け、２６日の楽天戦（楽天モバイル）では７回に同点三塁打を放ったが、途中交代していた。試合後は腰回りのアイシングをして引き揚げ、この日の試合前に小久保監督は「ちょっと無理。何もなければ、代えていない。動けるメンバー、いるメン