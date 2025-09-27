元サッカー日本女子代表で2023〜24シーズンを最後に引退した鮫島彩さん（38）が2025年9月22日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿で手料理を披露した。エプロンにはかわいらしい「サメ」のイラストが！鮫島さんは、「デリ風ローストビーフサラダ、作ってみました」といい、黒のエプロン姿でサラダを手にした様子など2枚の写真を投稿。「世界一栄養価が高い果物とも言われるアボカドも一緒にローストビーフと合わせると野菜