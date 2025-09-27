ゆめタウン高松で、秋に旬を迎える香川県産の野菜や果物を集めたフェアが開かれています。香川県が、県産の野菜や果物を知ってほしいと毎年行っているものです。燦燦とふり注ぐ太陽の下で育った「さぬき讃シリーズ」の野菜や果物が試食・販売されています。 坂出市で栽培されているサツマイモ「金時かんしょ」は、硬めでホクホクとした食感が特徴です。 このほか、シャインマスカットや柿など秋の果物も並びました。