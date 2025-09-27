警察によりますと、27日午前4時半ごろ、福岡市中間市岩瀬で、知人の自宅を訪ねていた81歳の女性から「知人から首を少し切りつけられた」と110番通報がありました。警察が現場へ駆けつけ、現場にいた知人の男を任意同行し、27日正午前、殺人未遂の容疑で逮捕しました。女性は首の両側にけがをしましたが軽傷です。逮捕されたのは福岡県中間市岩瀬の作業員、石橋勝彦容疑者（81）です。警察の調べに対し、石橋容疑者は「すべて間違い