浜名湖にかつてあった「今切の渡し」を再現した舟旅の体験会が26日、関係者を集めて行われました。この体験会は、江戸時代に浜名湖を船で往来した「今切の渡し」を再現し、宿場町跡を散策するツアーが10月からはじまるのにあわせて行われたものです。26日は関係者ら16人が、弁天島海浜公園から舟に乗り、新居関所へ向かいました。新居関所では参加者が江戸時代の旅衣装で記念撮影をしたりして、歴史や文化を感じ取っていまし