長野市戸隠の畑で27日朝、78歳の女性がクマに襲われ軽いけがをしました。警察によりますと27日午前5時45分ごろ、長野市戸隠豊岡の畑で農業の女性（78）が作業をしていたところクマに襲われました。女性は右のほほをひっかかれるなど軽いけがをしました。 近くの住民から消防に「畑で女性が襲われてけがをしている」と通報があり、襲われた女性は駆け付けた救急隊員に「トマトのハウスから親子のクマが出てきた」と話したという