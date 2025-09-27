IAIカップ県チャイルドサッカー大会が27日開催され、子どもたちが元気にボールを追いかけました。静岡市清水区のIAIスタジアム日本平で行われた今回の大会には、40チーム354人の子どもたちが参加しました。ゲームは1チーム5人、試合時間8分で行われ、子どもたちは青空のもと、元気にボールを追いかけ、サッカーを楽しみました。スタンドから見守った保護者らは、子どもたちの一生懸命な