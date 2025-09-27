◇インターリーグナショナルズ9―10ホワイトソックス（2025年9月27日ワシントン）ナショナルズ・小笠原慎之介投手が3番手で登板。2回を投げて無安打1奪三振で無失点の好投を見せた。1―7の5回1死二、三塁でマウンドへ。ロバートソンに右犠飛を許したが、続投した6回は3者凡退。7回1死の場面で降板した。前回登板の22日ブレーブス戦に続いて2試合連続で無失点。今季成績は21試合で1勝1敗、防御率6・57。チームは9―10で