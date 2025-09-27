大阪府警本部和歌山県の住宅から4月、約280万円が入った金庫を盗んだとして、大阪府警は27日までに、窃盗などの疑いでフィリピン国籍の無職タキワキ・マサキ・ラサイ容疑者（21）＝愛知県豊橋市、大学生宮田晃希容疑者（22）＝大阪府東大阪市＝ら7人を逮捕、再逮捕した。府警によると、タキワキ容疑者は愛知県を拠点とする匿名・流動型犯罪グループ（匿流）「ブラックアウト」のトップという。府警はこれまでに、宮田容疑者ら