兵庫県警本部兵庫県尼崎市で同市の男性（23）が連れ去られて殺害されたとみられる事件で、県警は27日、男性の遺体を高知県内で遺棄したとして、死体遺棄容疑で特定抗争指定暴力団山口組系の組幹部徳重流星容疑者（33）と職業不詳曽野陽平容疑者（27）＝ともに住所不詳＝を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。県警は7月以降、逮捕監禁や殺人などの疑いで男女10人を逮捕しており、一連の事件での逮捕者は計12人になった