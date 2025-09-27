27日、全国高校ラグビー県予選が開幕しました。金足農業と秋田高校の試合は接戦となりましたが、金足農業が3連続トライを決め26対17で勝ちました。男鹿工業は大館鳳鳴・大館桂桜・秋田高専の合同チームに勝ち、準決勝進出です。