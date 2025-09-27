今季限りでの引退を表明したインテル・マイアミのMFセルヒオ・ブスケツに対し、レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督がねぎらいの言葉を送った。27日に敵地で行われるラ・リーガ第7節アトレティコ・マドリー戦の前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。アロンソ監督は選手時代にレアルの中盤で活躍し、当時バルセロナに所属していたブスケツとしのぎを削った。一方、スペイン代表ではチームメイトとなり、“