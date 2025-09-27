[9.27 J3第29節](ロートF)※18:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 3 澤田雄大DF 5 鈴木大誠DF 22 生駒稀生DF 40 吉村弦MF 8 堀内颯人MF 14 中島賢星MF 23 岡田優希MF 24 山本駿亮MF 25 神垣陸FW 11 百田真登控えGK 99 遠藤雅己DF 6 中山雅斗DF 13 都並優太DF 16 奥田雄大MF 10 山本宗太朗MF 17 田村翔太MF 20 國武勇斗MF 41 森田凜MF 70 川谷凪監督小田切道治[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF