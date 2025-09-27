[9.27 J2第31節](ハワスタ)※18:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 2 石田侑資DF 4 堂鼻起暉DF 35 深港壮一郎MF 8 柴田壮介MF 19 大西悠介MF 24 山下優人MF 27 山中惇希MF 32 五十嵐聖己FW 16 加藤大晟FW 38 熊田直紀控えGK 39 ジュ・ヒョンジンDF 17 山田裕翔DF 22 生駒仁MF 15 加瀬直輝MF 25 鵜木郁哉MF 30 木吹翔太FW 26 坂元一渚璃FW 28 キム・ヒョンウ監督田村雄三[ヴァンフォーレ甲