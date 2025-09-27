[9.27 J3第29節](愛鷹)※18:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 30 ジローン・ゲギムDF 5 篠崎輝和DF 7 沼田航征DF 34 宮㟢海斗MF 3 ルーカス・セナMF 10 佐藤尚輝MF 11 森夢真MF 14 徳永晃太郎MF 24 柳町魁耀MF 77 エンリック・マルティネスFW 23 白輪地敬大控えGK 21 前田宙杜DF 2 宮脇茂夫DF 15 中村勇太DF 16 三原秀真MF 8 鈴木拳士郎MF 17 藤井建悟MF 18 菅井拓也FW 9 鈴木輪太朗イブラ