[9.27 J2第31節](フクアリ)※18:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 23 鈴木椋大DF 2 高橋壱晟DF 3 久保庭良太DF 13 鈴木大輔DF 67 日高大MF 6 エドゥアルドMF 18 杉山直宏MF 42 イサカ・ゼインMF 44 品田愛斗FW 9 呉屋大翔FW 20 石川大地控えGK 35 若原智哉DF 11 米倉恒貴DF 15 前貴之DF 24 鳥海晃司MF 4 田口泰士MF 10 横山暁之MF 14 椿直起FW 29 カルリーニョス・ジュニオFW 39 森海渡監督